Primavera Hellas, stop con l’Empoli

I gialloblù superati per 1-0 in trasferta dai toscani dopo una serie di sette partite utili

Venendo alla cronaca, la prima occasione del match è per il Verona: contropiede di Riahi che porta palla e serve Cazzadori sulla destra, il quale viene contrastato da Boli, ma riesce comunque a servire Bragantini sul lato sinistro dell'area. Il numero trenta gialloblù appoggia a sua volta per Bernardi che però, con il mancino, non riesce a centrare lo specchio da distanza ravvicinata.