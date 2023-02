Primavera, il Lecce si prende i tre punti

I gialloblù di Sammarco sconfitti per 1-0. Traversa di Joselito

Redazione Hellas1903

Si è conclusa 1-0Lecce-Hellas Verona, 17a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23. Dopo 8 risultati utili consecutivi, quindi, la Primavera di mister Paolo Sammarco viene superata soltanto di misura dalla formazione giallorossa.

Venendo alla cronaca, in una gara avara di occasioni ed emozioni, i padroni di casa si portano in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Burnete arrivato al 22'.

Nella ripresa è l’Hellas a fare la partita, in cerca del pareggio, che sfiora in diverse occasioni. La prima al 51', quando Cazzadori raccoglie un pallone rimasto vagante in area dopo il calcio d'angolo dalla sinistra di Bernardi, ma la sua conclusione mancina termina alta.

Al 73' è Joselito portarsi in avanti, smarcandosi sulla sinistra per poi entrare in area dopo un bel dribbling: tiro-cross che viene salvato in qualche modo da Borbei sulla traversa col pallone che finisce in angolo.

L'ultima chance per i gialloblù arriva sul sinistro di Cissé che calcia in diagonale dai sedici metri: la sua conclusione è potente, ma non abbastanza precisa e sfiora la traversa a Borbei battuto.

Il prossimo impegno del Verona è in programma sabato 11 febbraio (ore 15), al Sinergy Stadium contro la Sampdoria, gara valida per la 18a giornata di campionato, la prima del girone di ritorno.

fonte: hellasverona.it