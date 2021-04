Primavera, la sfida con il Venezia con la promozione in vista

Domani trasferta per i gialloblù, sempre più vicini alla vittoria del girone

A 72 ore di distanza dal pareggio interno con la Cremonese, prezioso per i gialloblù di Corrent per aumentare il vantaggio sulle due inseguitrici Parma e Brescia, la Primavera tornerà in campo in casa del Venezia, nella 19esima (e quart'ultima) giornata di campionato.

Una partita nella partita quella contro i lagunari, perché - oltre a cercare la diciannovesima vittoria in 24 gare stagionali - il Verona vorrà anche rifarsi dalla sconfitta per 3-2 all'andata, con un rigore all'ultimo secondo che condannò Calabrese e compagni. Quella rimane, ad oggi, l'ultima sconfitta in Primavera 2 dell'Hellas, contro gli unici avversari non ancora battuti in campionato dai ragazzi di Mister Corrent.