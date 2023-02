Primavera, l’Hellas cede all’Inter

Al Sinergy Stadium i gialloblù perdono per 1-0, decide un gol di Esposito

La prima occasione del match è per l'Inter con Esposito che, al 19’, spizza di testa e premia l'inserimento di Curatolo sulla sinistra, il quale entra in area e prova la conclusione con il destro a giro in corsa: pallone fuori di poco.