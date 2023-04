Primavera, l’Hellas non si ferma più: Napoli battuto, quarta vittoria di fila

Cazzadori, Bragantini e Diao danno ai gialloblù il successo per 3-1 in trasferta con gli azzurri

Diventano 4 le vittorie consecutive per la Primavera di mister Paolo Sammarco, che nel pomeriggio di oggi - sabato 22 aprile- ha superato il Napoli in trasferta 3-1 grazie alle reti di Cazzadori, Bragantini e Diao.

Venendo alla cronaca, parte forte il Verona: al 3’ Cazzadori costringe Boffelli al salvataggio sulla linea, col pallone che finisce in angolo. Sugli sviluppi del corner Bragantini trova l'inserimento di Ebengué che colpisce di testa ma non centra la porta.

L’appuntamento con il gol è rimandato soltanto di tre minuti, perché al 6’ è proprio Cazzadori a portare in vantaggio il Verona sfruttando al meglio il cross dalla sinistra - direttamente da calcio d’angolo, da parte di D’Agostino - colpendo al volo, libero sul secono palo.

Il Napoli prova così a reagire nei minuti seguenti, ma senza rendersi pericoloso.

Il Verona arriva quindi al gol del raddoppio, al 18’, su un’azione di contropiede conclusa da Bragantini, che si inserisce sul lato destro dell’area avversaria e batte Boffelli con un destro potente sul primo palo, da distanza ravvicinata.

Al 24’ Boseggia salva con un grande riflesso sul colpo di testa ravvicinato di Gioielli: posizione di fuorigioco, però, per il giocatore del Napoli.

Si rinnova il duello tra Gioielli e il portiere gialloblù, al 38’, ma il nuovo colpo di testa del giocatore azzurro viene deviato in angolo da Boseggiache con la mano sinistra alza il pallone sopra la traversa.

Al 45’ arriva il salvataggio decisivo di Hysaj, che devia in calcio d'angolo il pallone gestito da Caia, il quale si stava involando verso Boffelli: l'arbitro fischia due volte senza lasciar battere il corner e senza assegnare minuti di recupero, portando le squadre all'intervallo sul punteggio di 0-2.

Nella ripresa, al 48’, arriva la grande parata di Boseggia che, con il piede sinistro, nega la gioia del gol a Marchisano, il quale si era inserito nella zona sinistra dell'area per poi concludere in diagonale con il mancino.

Al 52' il cross dalla sinistra di Giannini attraversa tutta l'area di rigore, con Sahli che sfiora il pallone con la testa.

Cinque minuti più tardi il Napoli è nuovamente in attacco con l’inserimento di Sahli, che sul lato sinistro dell'area viene contrastato da Calabrese: l'attaccante partenopeo calcia comunque da posizione defilata, ma Boseggia non si fa sorprendere dalla conclusione mancina sul primo palo e devia in angolo.

Si arriva poi al 72', quando Iaccarino sfiora il palo alla sinistra di Boseggia colpendo il pallone con l'esterno del piede destro dai sedici metri.

Grande occasione per il Verona, all’83’, con Diao che serve Riahi, il quale si inserisce in area e da sinistra prova a concludere incrociando con il mancino, ma viene contrastato dall'uscita bassa, provvidenziale, da parte di Boffelli.

Nel finale, al 92’, il Napoli accorcia le distanze grazie al colpo di testa di Sahli che prolunga e insacca sul secondo palo.

Ma soltanto un minuto più tardi, l’Hellas chiude definitivamente la gara: azione personale di Dalla Riva sulla destra, il classe 2005, all'esordio assoluto in Primavera, mette in mezzo un pallone rasoterra sul quale si avventa il coetaneo Diao che anticipa tutti e realizza da pochi passi. Prima rete nel campionato Primavera per l’attaccante in forza all’Under 18 gialloblù.

Grazie a questo successo, il Verona sale a quota 38 punti, avendone conquistati 13 nelle ultime 5 giornate di campionato contro Torino, Roma, Cesena, Atalanta e, appunto Napoli.

Il prossimo impegno dei gialloblù è in programma domenica 30 aprile (ore 13) in trasferta contro il Frosinone, gara valida per la 29a giornata di campionato Primavera 1 TIM 2022/23.

fonte: hellasverona.it