Primavera, l’Hellas sfida l’Udinese

La squadra di Corrent affronta i bianconeri dopo aver vinto sei partite di fila in campionato

È stata una lunga rincorsa quella che ha portato la Primavera dell'Hellas Verona ai 6 successi consecutivi in campionato - 7 considerando il blitz di Cagliari in Coppa Italia -, utili a proiettare i gialloblù in vetta alla classifica insieme al Parma. Una serie di vittorie bellissime, da custodire e da prolungare, a partire da domani, sabato 3 aprile (ore 12), quando gli uomini di Corrent affronteranno all'Antistadio 'Tavellin' l'Udinese.