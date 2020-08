Primavera, Lucas: “Pronti per la finale di Coppa Italia”

Lucas Felippe, centrocampista e capitano della formazione Primavera dell’Hellas, intervenendo ai microfoni del canale ufficiale del Verona, ha parlato della finale di Coppa Italia in programma il 26 agosto con la Fiorentina, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Queste le sue dichiarazioni: «Ci stiamo preparando al meglio, anche se in modo atipico rispetto a quanto si fa normalmente. Ci siamo infatti ritrovati da qualche settimana, suddividendoci in tre gruppi: i ragazzi aggregati alla Prima Squadra nel finale di stagione, quelli che si sono comunque allenati a Peschiera a partire da maggio e quelli che invece erano rimasti a casa fino a luglio inoltrato. Tre condizioni fisiche molto diverse tra loro, che abbiamo cercato di far collimare giorno dopo giorno, con del lavoro personalizzato prima di una fase conclusiva tutti assieme. Da lunedì, comunque, inizieremo a fare le sedute in un unico blocco per arrivare pronti al 26, anche se già nell’amichevole contro la Juventus di sabato scorso abbiamo fatto vedere ottime cose e avremmo potuto segnare anche di più. Sappiamo bene cosa voglia dire questa partita, per noi stessi ma anche per il Verona e per la città: in palio c’è una competizione nazionale, una di quelle cose che restano per sempre nella storia dei Club. Mister Corrent è carichissimo e ci trasmette sia la sua passione che la sua appartenenza a questa maglia. Il mio esordio in Serie A? Un sogno realizzato, era la cosa che volevo di più al mondo. La differenza con la Primavera è enorme, devi avere una velocità di pensiero mostruosa. Ma ora penso solo a questa finale».