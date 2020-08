Primavera, Margiotta: “Finale di Coppa Italia, momento unico”

Massimo Margiotta, responsabile del settore giovanile del Verona, ha parlato alla radio ufficiale del club gialloblù in vista della finale di Coppa Italia Primavera tra l’Hellas e la Fiorentina, in programma mercoledì a Reggio Emilia.

Queste le sue dichiarazioni: “Sarà un giorno importante, un momento che mi auguro tutti i ragazzi si possano godere appieno, istante per istante. E’ qualcosa che porteranno per sempre con loro, a prescindere dal risultato: non vediamo l’ora. Ormai è un mese che prepariamo questa gara, nei prossimi giorni vedrò l’emozione crescere nei loro occhi. Il percorso verso la finale? E’ stato intenso e importante, a partire dalla vittoria sul difficilissimo campo della SPAL, che ci ha dato più consapevolezza e la forza di arrivare fino alla fine. Cosa significa per me? E’ sicuramente l’evento più importante da quando faccio il dirigente, e anche da calciatore in Coppa Italia ero arrivato al massimo alle semifinali, quindi è una prima volta anche per me. Rivolgo un pensiero anche alle centinaia di ragazzi delle nostre giovanili che sono fermi da tanti mesi, speriamo di poterli riavere tutti presto in campo a fare ciò che amano”.