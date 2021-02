Primavera, oggi la partita con il Parma

I gialloblù di Corrent in trasferta sul campo della formazione emiliana

Archiviata la sconfitta dell'ultimo turno contro il Venezia, la formazione di mister Nicola Corrent scenderà nuovamente in campo oggi alle 14.30 al Centro Sportivo del Parma FC, per la 9a giornata del campionato Primavera 2.

L'Hellas è attualmente a 13 punti in classifica dopo 7 partite disputate, con una gara ancora da recuperare, mentre i ducali, con 8 partite 'in cascina', sono a quota 15, a due lunghezze dal primo posto, e sono reduci dalla vittoria esterna per 2-1 conquistata a Pordenone lo scorso sabato.