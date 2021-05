Primavera, oggi la Reggiana per l’ultima di campionato

La squadra di Corrent all'antistadio per salutare dopo la conquista della promozione

A una settimana dalla straordinaria promozione in Primavera 1, ottenuta dopo un campionato superlativo e culminata con il pareggio per 1-1 nel derby contro il Chievo, la Primavera di mister Nicola Corrent torna in campo per la sfida interna contro la Reggiana, valida per l'ultima giornata di campionato. I gialloblù chiuderanno quindi il loro percorso in Primavera 2 oggi, all'Antistadio 'Tavellin' (ore 15).