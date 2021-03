Primavera, sfida con il Cagliari per centrare la semifinale di Coppa Italia

I gialloblù in trasferta per giocarsi il passaggio del turno nei quarti

Il percorso della Primavera in Coppa Italia fa tappa anche in questa stagione in Sardegna. Domani, mercoledì 17 marzo, l'Hellas affronterà il Cagliari per i quarti di finale della TIM Cup. La formula è quella della gara unica ad eliminazione diretta. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 12 al Centro Sportivo 'Asseminello', e la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale Hellas Verona Giovanili. I sardi furono avversari del Verona in Coppa anche nella scorsa stagione, più precisamente agli ottavi di finale, coi gialloblù che si imposero con un sorprendete quanto roboante 6-1 finale.

Ripetersi sarà molto difficile. Il Cagliari è infatti ottavo nel campionato Primavera 1 e nell'ultimo turno di campionato ha centrato una netta quanto significativa vittoria per 3-0 contro la Juventus. Successo col medesimo punteggio anche per l'Hellas, che sabato scorso ha sconfitto per 3-0 il Vicenza a Grisignano di Zocco, riprendendosi così la testa della classifica della Primavera 2 proprio a spese degli stessi biancorossi.

I gialloblù sono arrivati sino ai quarti di finale della rassegna tricolore sconfiggendo nell’ordine Pordenone, Cittadella e Roma. Meno dispendioso il cammino del Cagliari, che è entrato in gioco agli ottavi di finale, dove ha eliminato il Bologna grazie al successo per 3-1.

