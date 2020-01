Primavera, sfida d’alta quota con la Spal

Torna il campionato, finalmente. La Primavera gialloblù, reduce dall’ottima prestazione nell’amichevole contro la prima squadra del Cittadella, è ormai pronta per la trasferta a Ferrara.

Per la seconda giornata di ritorno, infatti, il programma prevede un match d’alta quota, nella misura del confronto fra la seconda e la terza in classifica, con i ragazzi di mister Corrent che – distanti 6 punti dal Milan capolista – cercano di fare bottino pieno per allungare proprio sulla SPAL, al momento attardata di quattro lunghezze e posizionata sul gradino più basso del podio. Formazione in salute, quella di casa, forte dei quattro successi raccolti nelle ultime quattro uscite. L’Hellas in stagione ha già avuto modo di incrociare gli estensi, vincendo sia in campionato (3-1 all’Antistadio), sia in Primavera TIM Cup per 4-3.

A dirigere l’incontro sarà Nicola Donda della Sezione AIA di Gradisca d’Isonzo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Conti e Stefano Galimberti, entrambi della Sezione AIA di Seregno.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14.30 di domani, sabato 18 gennaio e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta del match su hellasverona.it e sulla pagina facebook ufficiale Hellas Verona Giovanili (CLICCA QUI)

fonte: hellasverona.it