Primavera, sfida in trasferta all’Atalanta

I gialloblù a Zingonia con i nerazzurri, Sammarco: "Di fronte avremo una squadra forte, ma noi ci siamo"

Redazione Hellas1903

Saranno i gialloblù a chiudere la 10a giornata del campionato Primavera 1 TIM, nel match che si terrà al Centro Sportivo 'Bortolotti' di Zingonia contro l'Atalanta in programma domani, lunedì 31 ottobre, alle ore 15.

La sfida verrà trasmessa in diretta da Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre.

Solo una lunghezza divide attualmente le due squadre, con i gialloblù di mister Paolo Sammarco a che hanno raggiunto quota 10 punti grazie al successo conquistato una settimana fa contro il Cesena. Da un pareggio arriva invece l'Atalanta, che nell'ultimo turno ha fermato il Napoli sullo 0-0 conquistando l'undicesimo punto in campionato.

Buon momento di forma sia per il Verona, che ha vinto 3 delle ultime 4 partite giocate battendo il Torino e Cesena in campionato, oltre al Padova in Coppa Italia, sia per l'Atalanta di mister Marco Fioretto, in serie utile da 5 partite grazie alle vittorie contro Sampdoria, Cesena e Fiorentina ed ai pareggi contro Inter e Napoli.

Avvincenti entrambe le sfide giocate nella scorsa stagione, in cui sono arrivati due pareggi: 3-3 nel match di andata e 2-2 al ritorno.

"La prossima partita ha un valore importante, giocheremo contro una squadra forte, che non è partita bene in campionato per poi dimostrare, però, tutto il potenziale" ha dichiarato mister Paolo Sammarco nel presentare la sfida, aggiungendo: "L'Atalanta ha molta qualità, soprattutto davanti, ma allo stesso tempo non è facile fargli gol. Inoltre ha grandi individualità. Noi però andremo a Zingonia consapevoli delle nostre forze e per fare punti.

I primi giorni di lavoro con i miei ragazzi? Li sto conoscendo, cercando di entrare sempre di più in sintonia con loro. La cosa più importante è che si sono messi tutti a disposizione da subito. Hanno voglia di fare bene e io devo solo aiutarli a mettere in campo quello che hanno dentro. Ciò che conta è l'atteggiamento con cui si affrontano le partite, e loro me lo stanno dimostrando giorno dopo giorno".

Arbitro dell'incontro sarà Mauro Gangi (Sez. AiA di Enna), mentre gli assistenti saranno Giuseppe Centrone (Sez. Aia di Molfetta) e Nicola Di Meo (Sez. AIAI di Nichelino).

fonte: hellasverona.it