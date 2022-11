Primavera show: 6-1 all’Udinese, l’Hellas agli ottavi di Coppa Italia

I gialloblù di Sammarco dilagano al Sinergy Stadium. Tripletta di Cazzadori

Redazione Hellas1903

Grande successo, il quinto consecutivo, per la Primavera di mister Paolo Sammarco, che ha battuto 6-1 l'Udinese al 'Sinergy Stadium' staccando il pass per gli ottavi di Primavera TIM Cup.

Una gara combattuta, soprattutto nel primo tempo (conclusosi sullo 0-0), ma che ha visto una grande reazione dei gialloblù nella ripresa, capaci di segnare con Cazzadori (tripletta), Dentale (doppietta) e Diao, quest'ultimo al debutto in Primavera. Sul temporaneo 5-0, per l'Udinese ha segnato invece Campanile.

Venendo alla cronaca, il primo tentativo è dell’Udinese con Guessand: il centrale friulano calcia col destro da fuori area e il pallone esce di poco alla destra di Toniolo. Prova a rispondere il Verona due minuti più tardi, al 7’, ma il colpo di testa di Joselito - su angolo di Bragantini - esce largo.

Prende campo, poi, l’Udinese che torna a rendersi pericoloso con Pejicic, che calcia al volo sul fondo. Sempre gli ospiti, al 21’, impegnano Toniolo, bravo a distendersi sulla propria sinistra e a deviare in angolo il rasoterra insidioso di Bassi.

La formazione gialloblù, al 29’, affonda in contropiede sulla fascia destra con Bragantini, il quale conduce il pallone nei pressi dell’area e serve l’accorrente Minnocci: tiro di prima intenzione che termina tra le braccia di Malusa.

Nuovamente l’Udinese, al 37’, impensierisce l’Hellas con la verticalizzazione di Russo che pesca Pafundi in area: il numero dieci ospite fa tutto con il sinistro, controlla e tira in porta con Toniolo che devia in angolo.

L’ultima occasione del primo tempo è sempre per la formazione di Sturm, questa volta ad opera di Asante che calcia di prima intenzione anticipando tutti all’altezza del primo palo: conclusione alta sopra la traversa.

La prima palla gol del secondo tempo è però dei gialloblù, al 51’, quando Minnocci si ritrova il pallone sul sinistro all’interno dell’area piccola, calcia senza trovare lo specchio della porta. La risposta dell'Udinese arriva al 53' col palo colpito da Vivaldo.

Proprio nel momento di massima pericolosità e pressione dell’Udinese, sale in cattedra Cazzadori che prima si rende pericoloso a tu per tu con Malusa segnando in posizione di fuorigioco, per poi realizzare il gol del vantaggio: l'ottimo servizio in profondità di Piantedosi lancia appunto il numero 22 che salta il portiere in uscita e insacca a porta vuota.

Il raddoppio porta di nuovo la firma di Cazzadori, al minuto 63’, che batte Malusa con un preciso colpo di testa. L'Hellas segna così il 3-0, due minuti dopo, al 65’: Dentale è il più rapido di tutti a raccogliere un pallone vagante in area, sulla sinistra, per poi incrociare con un rasoterra su cui Malusa non può davvero fare nulla.

Dopo il secondo palo colpito da Vivaldo, i ragazzi di Sammarco chiudono definitivamente i conti: Cazzadori si porta a casa il pallone siglando la tripletta, di testa, in seguito a un preciso assist di Larsen. Al minuto 85' arriva anche la gioia per il classe 2005 Diao, che al debutto in Primavera sigla il gol del 5-0 con un colpo di mancino da posizione ravvicinata.

Dopo il gol del 5-1 dell’Udinese, firmato da Campanile, arriva la rete che disegna il tabellina finale: Dentale sigla la doppietta, di testa, direttamente da calcio d’angolo.

I gialloblù chiuderanno questa prima parte di stagione con la sfida al Frosinone in programma lunedì 14 novembre (ore 15) al 'Sinergy Stadium', nel match valido per la 12a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23.

fonte: hellasverona.it