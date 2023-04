Primavera sprint: Atalanta battuta, terza vittoria di fila

I gialloblù si impongono per 2-1, decidono i gol di Cazzadori e Caia

Terza vittoria nelle ultime tre partite e quarto risultato utile consecutivo per la Primavera di mister Paolo Sammarco che ha superato l'Atalanta per 2-1 nella 27a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23.

Le reti dei gialloblù sono state segnate da Cazzadori e Caia, mentre Vavassori ha accorciato le distanze per gli ospiti.

Venendo alla cronaca, il primo vero tentativo dell’incontro è del Verona: sponda di Schirone per Caia che, dal vertice sinistro dell’area, calcia di potenza all’altezza del primo palo, ma Bertini è attento e devia in angolo la conclusione con il destro dell’attaccante gialloblù.

Ancora Caia, al 19’, ci prova sempre con il destro dal limite dell'area, ma questa volta su schema direttamente da calcio di punizione battuto da Bragantini, conclusione però alta.

L’Atalanta risponde un minuto più tardi con Bordiga che si inserisce nella zona sinistra dell'area, conclude di prima con l'esterno destro cercando il primo palo, ma Boseggia è bravo a non farsi sorprendere anticipando la conclusione avversaria, si distende sulla propria destra e devia in angolo.

Splendido contropiede del Verona, al 25’. El Wafi recupera palla sulla trequarti difensiva, allunga e suggerisce per Schirone che poi trova Cazzadori sui sedici metri, in posizione centrale, il numero ventidue gialloblù si libera molto bene della marcatura girandosi sul mancino, ma il suo rasoterra incrociato termina fuori di pochissimo.

Al 31’, i ragazzi di mister Paolo Sammarco passano in vantaggio. Azione tutta in verticale, con Caia che serve benissimo Cazzadori il quale si inserisce in area, sul lato sinistro, ed è freddissimo davanti a Bertini, insaccando con il sinistro, potente e preciso.

Nella ripresa, al 48’, parte forte il Verona che recupera palla in zona d'attacco con Caia che arriva poi nella zona destra dell'area avversaria e conclude sul primo palo, ma il pallone esce di pochissimo.

Due minuti più tardi, lancio lungo sulla sinistra per Riahi che riesce a tenere il pallone in campo, serve Caia sul lato corto, il numero nove gialloblù pesca Schirone sul secondo palo, ma la sua conclusione di prima con il destro viene limitata dalla difesa ospite e il pallone termina alto.

Pochi secondi dopo, il Verona troverebbe il gol del raddoppio ancora con Cazzadori che insacca dall’interno dell’area piccola su assist di Bragantini, ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco dello stesso attaccante.

Superlativo Boseggia, al 64’, sul destro incrociato del subentrato Vlahovic: pallone verso l'incrocio dei pali più lontano e il portiere del Verona la tocca con la punta delle dita, deviando in calcio d'angolo.

Un minuto più tardi arriva il raddoppio del Verona: ancora azione in verticale, questa volta è Cazzadori a servire in profondità Caia sul filo del fuorigioco il quale, a tu per tu con Bertini, non sbaglia, insaccando con il destro.

Al 67’, fondamentale il salvataggio sulla linea di Calabrese che nega la gioia del gol a De Nipoti, il quale ci aveva provato con un colpo di testa.

Ancora Hellas in avanti al 71’: cross dalla destra di Bragantini, sul secondo palo si inserisce Bernardi e colpisce di testa: pallone fuori di pochi centimetri rispetto al primo palo.

L’Atalanta riapre la gara all’82’ grazie al colpo di testa di Vavassori che spedisce il pallone all’incrocio dei pali dove Boseggia non può arrivare.

Nei minuti finali, nonostante l'inferiorità numerica dei gialloblù per l'espulsione di Florio - il quale in precedenza ci aveva provato su calcio di punizione - l'Atalanta non riesce a trovare il gol del pareggio, grazie a un'attenta fase difensiva del Verona.

Con questi tre punti, l'Hellas si porta a quota 35 in classifica, mantenendosi così al 12o posto.

Il prossimo impegno dei gialloblù è in programma sabato 22 aprile (ore 13) in trasferta contro il Napoli, gara valida per la 28a giornata di campionato Primavera 1 TIM 2022/23.

fonte: hellasverona.it