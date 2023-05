Primavera, troppo Milan per l’Hellas: è 3-0

Venendo alla cronaca, dopo 3’ è il Milan a provarci per primo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra, Traoré crossa in mezzo e trova la testa di Zeroli , ma il pallone finisce alto.

Il Verona risponde subito, al 14’: pallone largo sulla sinistra per Bernardi che serve Cazzadori all'indietro con un filtrante rasoterra, sui sedici metri, e il quale calcia di prima intenzione, ma il suo mancino è deviato in angolo da una grande parata di Nava .

Boseggia è poi decisivo al 26’. Lancio in verticale sulla destra di Simic per Cuenca che va all'uno contro con uno con Ebengué, cross mancino a rientrare verso il centro dell'area dove Longhi colpisce di testa indirizzando verso l'incrocio dei pali più lontano, ma il portiere gialloblù non si fa sorprendere in contro tempo e devia sulla traversa.