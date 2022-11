Primavera, Verona in casa col Napoli

Decimo in classifica, al pari del Cagliari, con 13 punti all'attivo e due successi consecutivi in campionato: si presenterà così il Verona al 'Sinergy Stadium' di via Sogare, in quello che sarà a tutti gli effetti il secondo match della settimana, che si è aperta col successo in rimonta a Zingonia sull'Atalanta per 2-1. Contro gli orobici è arrivato il quarto successo nelle ultime 5 gare disputate per i gialloblù, che hanno superato Torino, Cesena e appunto Atalanta in campionato, oltre al Padova nei 32esimi di finale di Primavera TIM Cup.