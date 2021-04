Primavera, oggi la semifinale. Terracciano: “La nostra magia per vincere”

Il centrocampista gialloblù: "Con la Lazio ci aspetta una grande partita, ci arriviamo pronti"

La Primavera del Verona si gioca l'accesso alla finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo, oggi con la Lazio, a Formello. L'inizio della partita sarà alle 13.

Uno dei protagonisti, Filippo Terracciano, è stato ospite a Salotto Gialloblù su Hellas Channel . "Siamo carichi per la partita contro la Lazio. Sappiamo che loro sono una buona squadra ma siamo molto motivati ad arrivare in finale"

Il centrocampista, poi, continua: "La Coppa Italia è sempre una competizione che con le partite secche giocano più le emozioni, rispetto al campionato dove trionfa chi è più costante. Arrivare a questa semifinale con 9 vittorie consecutive in campionato ci dà sicurezza e consapevolezza."

Il Verona è arrivato in semifinale anche grazie a dei gol nel finale che sono valsi il passaggio del turno: i giovani gialloblù sono ormai abituati a rimontare negli ultimi minuti. Dice Terracciano: "Abbiamo uno spirito che spero ci rimanga per tanto tempo, oserei dire che è qualcosa di magico. In questi mesi abbiamo dimostrato che, giorno dopo giorno, si è formato un gruppo incredibile".