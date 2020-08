Test Primavera, 1-1 con la Juve. Corrent: “Soddisfatto dei ragazzi”

In amichevole a Novarello con la Juventus, la Primavera dell’Hellas pareggia per 1-1. In vantaggio con un gol di Mattia Florio, i gialloblù sono stati raggiunti dalla rete di Enzo Barrenechea.

Soddisfatto il tecnico dell’Hellas, Nicola Corrent, per il test, in vista della finale di Coppa Italia del 26 agosto, a Reggio Emilia con la Fiorentina.

Queste le sue parole al canale ufficiale del Verona: “«La prestazione? Sono contento, perché l’avversario era di altissimo livello, un avversario che giocherà la Youth League fra 7 giorni: chiaramente erano più avanti di noi nella preparazione. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mentale dei miei, una partita di qualità contro una squadra forte e, considerando che abbiamo ripreso gli allenamenti di gruppo da appena qualche giorno, non posso che essere felice di quanto mostrato oggi. Dobbiamo insistere, perché abbiamo ancora due settimane per migliorare tantissimi aspetti. Speriamo di recuperare qualche acciacco in questi giorni: Sane, ad esempio, è uscito per una botta subita durante la gara, ma è normale che ci sia anche questo fattore con cui convivere dopo tanto tempo che non si gioca. Dobbiamo gestire ogni aspetto al meglio e lavorare con entusiasmo e serenità. Per me è stato anche emozionante, non lo nascondo, rivedere tutta la squadra insieme dopo una settimana di lavoro: abbiamo lottato e faticato, tutti assieme, con qualità. Per me è stato motivo di orgoglio e soddisfazione»