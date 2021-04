Il dato: i giovani del Verona giocano più di tutti in Serie A

L'Hellas è al primo posto per percentuale di minuti giocati dagli Under 21 in campionato

Alessio Murgida

Il Verona ha un significativo primato: i suoi giovani giocano quanto nessun altro in Italia. Come riportato da CIES Football Observatory, i gialloblù si piazzano al primo posto di questa particolare classifica (considerando la Serie A) con l'11,7% di minuti del campionato giocati da Under 21. Sono Mattia Lovato (1.353') e Ivan Ilic (1.296') i più utilizzati da Juric ma il tecnico ex Genoa ha anche lanciato: Eddie Salcedo (439'), Destiny Udogie (97') e poi il giocatore della Primavera Philip Yeboah con lo spezzone di 12' giocato a Firenze. In Italia nessuno come il Verona: all'estero, invece, la situazione cambia di molto.

I primi dieci posti nei top-5 campionati d'Europa non sono occupati da nessun italiana: il Verona (il migliore in Serie A) si posiziona solamente al 14esimo posto. La Francia domina la top-10 con ben 7 squadre della Ligue 1 nella classifica, 2 sono le tedesche mentre una sola inglese: il Wolverhampton. Prova del fatto, che in Italia ci sono ancora molti passi da fare rispetto a paesi come la Francia che, per mole di giovani disponibili e per coraggio di metterli in campo, hanno a disposizione un parco di talenti come nessuno al mondo.

L'Hellas non ha paura di sbagliare: i giovani sono parte integrante della società, anche solo se pensiamo ai risultati che stanno portando a casa i ragazzi di Nicola Corrent con la Primavera. Ma, al di là delle vittorie, la mentalità dei giovani del Verona è sintomo di lavoro ben fatto.