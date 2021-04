Primavera, il sogno Coppa Italia finisce in semifinale: la Lazio vince 3-2

I gialloblù vengono beffati ai supplementari dopo essere stati avanti di due gol

Alessio Murgida

L'eccezionale Coppa Italia del Verona si ferma sul più bello: i gialloblù vengono beffati dalla rimonta della Lazio. Non ci sarà nessuna seconda finale consecutiva per l'Hellas.

Il primo tempo della squadra di Nicola Corrent è da definire (quasi) perfetto: il Verona riesce a leggere bene la partita e capisce quando dover difendere e quando attaccare. Al 33' l'Hellas va sull'1-o con il gol di Cancellieri: in tre passaggi i gialloblù si portano nell'area di rigore biancoceleste. Turra per Yeboah che è bravo a servire in profondità l'ala ex Roma che non sbaglia. Il raddoppio gialloblù arriva solo dopo 7': una bella azione manovrata con Cancellieri che mette dentro per Astrologo, sulla respinta del portiere si avventa Pierobon che non pensa minimante all'idea che il pallone non possa andare dentro e fa 2-0 Verona. Tutto bello finché Calabrese devia sfortunatamente il pallone nella porta difesa da Aznar.

Nel secondo tempo la Lazio riesce a pareggiare con il gol di Moro (capocannoniere della competizione) al 69'. Si va ai supplementari e i padroni di casa riescono a completare al rimonta con la doppietta di Moro al 92': un grande tiro a giro su cui Aznar non può nulla. Il Verona non ci sta, ci prova in tutti i modi: Cancellieri sfiora l'incredibile pareggio ma la traversa nega la gioia all'attaccante. La formazione di Nicola Corrent non vuole terminare qui il suo percorso ma non riesce a trovare il pareggio.

Il cammino in Coppa Italia finisce contro la Lazio: i gialloblù non riescono nell'ennesimo miracolo. Nulla da recriminare ai ragazzi di Corrent che hanno messo corpo e anima per arrivare in finale. Stagione che, nonostante questo risultato, resta senza dubbio strepitosa. Ora, avanti con il campionato