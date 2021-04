Primavera, domani la sfida alla Lazio per la finale di Coppa Italia

Al Centro Sportivo di Formello i giovani gialloblù affrontano i biancocelesti

Alessio Murgida

La Primavera del Verona è pronta a scendere in campo contro la Lazio domani (ore 13) al Centro Sportivo di Formello: in palio la finale di Coppa Italia. Non ci sarà né andata né ritorno: sarà gara secca. Dopo le nove vittorie consecutive in campionato, i giovani gialloblù vogliono centrare la finale per il secondo anno consecutivo per archiviare definitivamente quella persa contro la Fiorentina lo scorso 26 agosto 2020.

Ad attendere i ragazzi di Nicola Corrent, ci sarà, appunto, la Lazio: i biancocelesti occupano la quattordicesima posizione in Primavera 1 e sono stati protagonisti di un entusiasmante cammino in Coppa Italia: arrivano in semifinale, dopo aver battuto Cosenza, Napoli, Atalanta e Inter segnando sempre almeno tre reti a partita. La squadra allenata da mister Menichini è una delle formazioni più prolifiche della competizione con 14 marcature messe a segno. Non a caso, l'attaccante 18enne Moro è l'attuale capocannoniere della Coppa Italia (4 gol).

La Lazio sarà, quindi, un avversario ostico per il Verona che, però, ha abituato i propri tifosi alle più incredibili delle sorprese: il percorso dei gialloblù è stato decisamente tortuoso. Due gol vicini al 90', i rigori contro il Cittadella e poi la rete di Elvius al 120' contro il Cagliari sono valsi i passaggi del turno: come più volte ha dimostrato, la squadra di Corrent non molla mai.

L'obiettivo dichiarato da tutti i giocatori è quello di centrare la finale di Coppa Italia. Una partita da non perdere e che, sicuramente, sarà speciale per gli ex romanisti Cancellieri, Diaby e Astrologo, pronti a vivere un derby sul campo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell'Hellas Verona.