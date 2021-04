Primavera Hellas, ancora vittoria nel finale: 4-3 al Brescia!

All'Antistadio arriva il decimo successo consecutivo: doppietta di Cancellieri e le reti di Pierobon e Turra decidono il match

Alessio Murgida

Hellas fa 10 su 10. Il Verona porta a casa la decima vittoria consecutiva in campionato contro il Brescia. Altra prova di grande carattere dell'Hellas all'Antistadio: l'ennesima rimonta gialloblù vale la vittoria nella diciottesima giornata di Primavera 2.

Il Verona domina ma non concretizza. Il Verona propone subito gioco ma a portarsi in vantaggio è il Brescia: all'8' Manu porta sull'1-0 gli ospiti all'Antistadio. La reazione gialloblù arriva subito: all'11' la pressione di Pierobon consente all'Hellas di recuperare palla, Yeboah serve Cancellieri che di sinistro porta sul pareggio la partita. Il Verona continua a rendersi pericolosissimo: due occasioni per Cancellieri e il palo di Yeboah ma non basta. Si va all'intervallo sull'1-1.

Pioggia di gol: rimonta e contro rimonta del Verona. Le squadre si scatenano nella seconda frizione: Brescia di nuovo in vantaggio al 50' con il gol di Del Barba. Reazione di cuore del Verona: Pierobon pareggia subito con una grande azione personale al 52'. Verona scatenato e rimonta al 56' con un magnifico gol al volo di Cancellieri. Doppietta personale per l'ex Roma. Partita che non finisce di regalare emozioni: gli ospiti non ci stanno e fanno 3-3 con il secondo gol di giornata di Del Barba al 60'. Le squadre si sbilanciano e le chance fioccano. A spuntarla è ancora l'Hellas nel recupero finale al 91': incredibile gol di Turra, complice un'uscita più che rivedibile del portiere delle Rondinelle.

La reazione del Verona c'è stata eccome. Non era facile vincere contro la terza in classifica dopo la grande delusione dell'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Poteva essere una partita trappola per i ragazzi di Nicola Corrent ma oggi abbiamo visto il solito Verona: propositivo, coraggioso e che non si abbatte al primo ostacolo sulla strada. Primo posto sempre più gialloblù.