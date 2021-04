Primavera, la promozione è vicina: finisce 0-0 con la Cremonese

All'Antistadio primo pareggio in campionato dopo 10 vittorie di fila, il traguardo è in vista

Si rientra in campo ma la musica è la stessa. Meglio il Verona che cerca il gol del vantaggio e ci va vicino due volte: prima con Cancellieri e poi con l'errore sotto porta di Yeboah che, però, spara alto. I lombardi non sono quasi mai pericolosi per la retroguardia gialloblù. La partita prosegue su ritmi non altissimi: a tempo ormai scaduto arriva il possibile match point per il Verona. Elvius viene lanciato in profondità da Florio: il danese arriva in area ma spedisce il pallone sul palo esterno.