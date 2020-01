Hellas Verona Women, Bonazzoli se ne va

Hellas Verona Women comunica che – dopo un sereno confronto – la Società e mister Emiliano Bonazzoli hanno deciso consensualmente di interrompere il rapporto professionale che legava le parti e che vedeva il 41enne allenatore mantovano ricoprire il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra.

L’allenamento di oggi, lunedì 20 gennaio, verrà diretto da Matteo Pachera, allenatore della formazione Primavera delle Women.

Hellas Verona FC tiene in modo particolare a ringraziare Emiliano Bonazzoli per serietà, professionalità e dedizione, già emerse nel corso della sua carriera di calciatore che ha avuto significativi trascorsi nell’Hellas Verona, come testimoniano le 28 partite giocate e i 7 gol segnati in Serie A con la maglia gialloblù.

fonte: hellasveronawomen.it