Hellas Verona Women, Pachera: “Pronti per partire con le big”

Matteo Pachera, allenatore dell’Hellas Verona Women, ha parlato dell’inizio della stagione per le gialloblù, al via con la partita con la Juventus, sabato al Sinergy Stadium di via Dogare.

Queste le sue dichiarazioni: “L’inizio della Serie A? A dirlo fa effetto, qui a Verona avere due squadre in Serie A, una maschile e una femminile, è motivo di vanto. Abbiamo concluso con la Juventus l’anno scorso e riprendiamo sempre con loro: sono la squadra più forte d’Italia e hanno enormi qualità. Se speravo in una partenza diversa? Va bene così, una vale l’altra e dobbiamo affrontarle tutte, è bello ricominciare così forte. Cercare di raccogliere più punti dagli scontri diretti? L’anno scorso con il Bari avevamo fatto un’ottima prestazione ad esempio, purtroppo però portammo a casa solo un punto. Ancora con la Florentia San Gimignano fu una partita sfortunata, con una traversa colpita da Benedetta Glionna che avrebbe potuto cambiare l’andamento dell’incontro. Noi dobbiamo passare da quelle partite, ma anche da quelle con la Juve, quindi è importante prepararsi bene”.

Aggiunge Pachera: “I colleghi in Serie A? Non conoscevo personalmente nessuno degli allenatori della Serie A Femminile quando sono stato chiamato a dirigere la prima squadra, piuttosto, quando ho fatto il corso a Coverciano, ho avuto modo di confrontarmi con allenatori e allenatrici già attive nel femminile e per me è stata una bella esperienza. La mia impronta alla squadra? Quello lo vedremo! Sono contento di come si allenano, sono molto partecipi, chiedono molto e quindi significa che ci tengono e vogliono raggiungere l’obiettivo”.