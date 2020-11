Hellas Verona Women, il bilancio dopo otto giornate

Alti e bassi per l’Hellas Verona Women in questa prima parte di stagione. In otto gare di campionato, infatti, le ragazze di mister Pacchera hanno guadagnato 7 punti riscontrando soprattutto delle difficoltà in zona gol: sono solo 4 reti, infatti, quelle all’attivo. La nota positiva del reparto offensivo è la giovane Bragonzi, classe 2001, che ha realizzato tre gol. Dopo tre risultati utili consecutivi è arrivato un brutto stop contro il Sassuolo perdendo 4-1.

Una notizia confortante è stata la negativizzazione delle tredici componenti che erano state trovate precedentemente positive nel gruppo, e le gialloblù sono pronte, quindi, a ripartire.

Il 22 novembre si terrà l’incontro valevole per la Coppa Italia contro la Florentia già battuta in campionato: un’occasione per rifarsi dall’ultima sconfitta.

La stagione, poi, riprenderà il 5 dicembre con la sfida interna con l’Empoli.

