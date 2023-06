Baroni al Verona, come può cambiare l’Hellas

Dal punto di vista della proposta di gioco non dovrebbero esserci cambiamenti significativi fra il Verona di Bocchetti e Zaffaroni e quello di Baroni. Anche il nuovo tecnico gialloblù infatti predilige un calcio verticale e diretto, non legato al possesso palla.

Il tempo medio per azione offensiva è stato di 6.51sec. per i giallorossi e di 6.16 per gli scaligeri, a fronte di un dato di passaggi per sequenza d'attacco di 2.43 per il Lecce e di 2.30 per il Verona.