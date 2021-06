Di Francesco al Verona, il punto tattico

Il nuovo tecnico del Verona, le analogie e le differenze con Juric

Infatti, anche il tecnico croato era reduce da qualche annata non propriamente positiva (alla guida del Genoa) prima di arrivare a guidare gli scaligeri, esattamente come è il caso per Di Francesco il quale, dopo aver guidato la Roma ad un terzo posto ed alla semifinale di Champions League nella stagione 2017/18 è incappato in successive esperienze negative (la seconda stagione nella capitale e le successive con Sampdoria e Cagliari) che hanno un po’ offuscato la parabola di trainer in ascesa costruita durante i positivi anni di Sassuolo.