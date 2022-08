Empoli-Verona, le pagelle: Kallon gol e non solo. I cambi spingono l’Hellas

L'attaccante, Hien, Terracciano, Veloso e Doig: ingressi decisivi. Tanti i giocatori sottotono

Matteo Fontana

MONTIPÒ 5,5

Decisamente rivedibile sul gol di Baldanzi. Vede la palla tardi, forse. Di sicuro viene sorpreso e non è pronto nella respinta. Per il resto, controlla.

DAWIDOWICZ 5,5

In grossa difficoltà per un tempo, lento e compassato. Va meglio, come tutto il Verona, una volta che la difesa (e la squadra) viene assestata con l’ingresso di Hien.

COPPOLA 5,5

In grossa crisi, pure lui, per 45’. Non sembra capire dove andare e quando farlo. Vedi sopra: appena Cioffi mette gli uomini giusti ai posti giusti la musica cambia.

CECCHERINI 5

Saltato regolarmente da Satriano, incerto fin dal primo pallone della partita. Rischia grosso, appena ammonito, per le proteste eccessive verso Serra. Esce dopo un tempo.

FARAONI 5

Non può essere al meglio. E si vede, eccome. Rientra, poco pronto. Non gira, non difende, non spinge. Giornata complicata, ma si rifarà quando sarà in forma. A Empoli non lo era.

TAMEZE 5,5

Preso in mezzo dall’urto dell’Empoli a centrocampo, fatica a tenere. Repetita iuvant: Cioffi cambia, il Verona va meglio, lui pure.

HONGLA 5

Non copre, con costruisce, non imposta. Passi indietro evidenti. Prestazione da cancellare a breve.

ILIC 5,5

Da lui ti aspetti qualità e geometrie: non ci sono né l’una, né le altre. Qualcosa di meglio nel finale.

LAZOVIC 6

Dà sostanza alla reazione del Verona, è il primo a spingere la squadra a svegliarsi. Cioffi poi lo mette a supporto di Henry e la scelta è giusta.

LASAGNA 5

Ha le occasioni per segnare e le manca. Cerca la velocità e non scatta. Molto opaco.

HENRY 5,5

Le tenta tutte, ne prende poche. La difesa dell’Empoli non gli concede niente.

HIEN 6,5

Dà senso alla difesa, dietro comanda con la testa. E il Verona non ha più paura.

VELOSO 6,5

L’esperienza è il suo mestiere. Fa le cose semplici, quelle che servono per rimettere in carreggiata la squadra.

TERRACCIANO 6,5

Altra buona prova. Entra senza timidezze. Il ragazzo c’è, altroché. Andava confermato dal via.

DOIG 6,5

Assist di destro per il gol di Kallon. Sempre avanti, sempre coraggioso.

KALLON 7

Entra e segna, e già ce n’è abbastanza. Ma poi non si ferma: dribbling, fantasia, sprint. Bravo.

CIOFFI 6

Come a scuola, il voto è una media matematica: 4 per il primo tempo, 8 per il secondo. Tutto sbagliato all’inizio, tutto giusto dopo. Riconoscere gli errori e porvi rimedio è un pregio.