Il gioco di Tudor: aggressività e calcio verticale per il Verona

Possibile il passaggio al 3-5-2 per un Hellas che subisca di meno e crei di più

Dal punto di vista tattico l’ex difensore della Juventus potrebbe apportare dei cambiamenti rispetto a quanto visto finora, se non nel sistema base (anche se il 3-4-2-1 di Di Francesco potrebbe virare verso un 3-4-1-2 o 3-5-2) almeno nell’impostazione. In questo senso dovrebbe restare la ricerca del duello individuale in fase difensiva ma con una linea che potrebbe provare a stare un po’ più alta.