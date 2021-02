Lasagna, l’uomo nuovo per l’attacco del Verona

Prosegue l'inserimento della punta nel gioco dell'Hellas

Contro il Parma c'è stata la prima partita per Kevin Lasagna come punta unica del Verona. Ivan Juric ha infatti deciso di mandare in campo l'ex giocatore dell'Udinese come riferimento più avanzato di una linea d'attacco che comprendeva anche Colley, con Barak tuttocampista pronto ad inserirsi nelle zone di rifinitura e finalizzazione.