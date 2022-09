Lazio-Verona, le pagelle: Montipò c’è. Hien, che duello con Immobile. Poco attacco

Henry e Lasagna non incidono. Ilic non si accende e manca l'occasione del pareggio. Terracciano spinge

Matteo Fontana

MONTIPÒ 7

Grande parata su Basic, determinante in uscita su Immobile, altri interventi puntuali e precisi.

CECCHERINI 6

Controlla Zaccagni e non va mai in sofferenza. Fa più fatica nel secondo tempo, gravato da un’ammonizione. Esce acciaccato,

HIEN 6

Guida la difesa con personalità e attenzione. Tutto bene finché Immobile non riesce a sorprenderlo e a colpire, aprendo la via alla vittoria della Lazio.

COPPOLA 6

Altra prova matura. Cala alla distanza, appare affaticato. Duella con Felipe Anderson e gli concede pochi spazi. Nel finale aumentano le difficoltà.

TERRACCIANO 6,5

Mai un passo indietro, sempre a spingere. Certo, qualche pallone gli esce “storto” dai piedi, ma la sua presenza sulla fascia destra è una certezza.

ILIC 5,5

Non riesce ad essere efficace in fase di costruzione. Tanta qualità, ma non trova mai il tocco, il passaggio che accende la manovra. Ha sui piedi la chance del pari, calcia su Provedel.

VELOSO 6

Gli tocca uscire dopo 35’ di sostanza, in marcatura su Milinkovic-Savic, cui fa vedere poco palla. Una botta allo sterno lo costringe a uscire.

DOIG 6

Non può spingere come sa, ma appena ha l’opportunità per farlo sale. Concentrato in difesa.

LAZOVIC 6

Messo a coprire su Marcos Antonio, svolge il compito al meglio, ma non ha modo per “inventare”. Si abbassa molto per esigenze tattiche, così incide poco in avanti.

LASAGNA 5,5

Prova ad accelerare, si stoppa. Alcune sterzate che non mettono in crisi la difesa della Lazio.

HENRY 5,5

Prende di rimbalzo la traversa nel finale di primo tempo. Per il resto, è poco servito e “battagliare” in attacco non basta.

TAMEZE 6

Prende il posto di Veloso, si nota che non è al meglio, ma c’è.

CABAL 6

Al debutto. Regge.

DEPAOLI 5,5

Non morde sulla fascia.

HRUSTIC 5,5

Non si vede a sufficienza

KALLON 6

Aggiunge vivacità.

CIOFFI 6

Mette in campo un Verona solido e tosto, che si blocca nel momento in cui potrebbe piazzare la stoccata. Miglioramenti chiari: la Lazio è arginata a lungo. Occorre ancora un po’ di tempo per fare di più.