Le pagelle, disastro in difesa, Verona a fondo

Hien e Ceccherini travolti. Gaich si vede soltanto per l'autogol. Tameze deludente

Al rientro dalla squalifica, cerca di tamponare sulla sua corsia ma non ci riesce.

Prova a contenere, ma è un’impresa che non può realizzare: troppe le voragini che si aprono.

Travolto dagli attaccanti dell’Inter, viene saltato regolarmente e non rimedia.

Dal suo lato l’Inter veleggia con facilità. Errore chiaro sull’azione che spalanca a Lautaro la porta per il 4-0.

Non dà segnali. Non sale, non scende. Rari sprazzi quando la gara è già ampiamente chiusa.