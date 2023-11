Le pagelle: Djuric e Terracciano non mollano, ma l’Hellas va sempre più giù

Magnani, errore grave. Bonazzoli non si vede, Hongla è impreciso, Doig delude. Squadra senza identità

Redazione Hellas1903

Montipò 6

Superato da Dragusin, dopo che su Ekuban ci pensa il palo e su De Winter ribatte Magnani. Alcuni interventi decisivi per evitare al Verona di crollare prima, anche se nella sostanza non serve.

Magnani 5

Grossa incertezza sulla palla che rimbalza e che porta al gol di Dragusin. Prima aveva salvato sulla linea su De Winter, ma l’errore di poco successivo è gravissimo

Hien 5,5

Prova a comandare la difesa e non gli riesce bene. Indeciso, non tiene la guida del reparto con sufficiente determinazione.

Amione 5,5

Riproposto titolare, lotta con decisione. Anche lui sbaglia sulla rete di Dragusin. Pronto nel salvataggio su Puscas che toglie il raddoppio al Genoa.

Terracciano 6

Torna in fascia, sulla destra. Duella con Haps. Tiene botta. Gli incroci e i cambi lo portano sulla sinistra e pure in difesa. Colpisce il palo che darebbe il pari all’Hellas. Gioca senza mollare.

Folorunsho 5,5

Ci mette i muscoli e cerca di prendere metri avanzando con passo deciso, ma la cosa si fa difficoltosa. Anche lui si sposta (invano) in più ruoli

Hongla 5

Molto impreciso in impostazione. Tanti errori nel tocco di palla, non da ordine a una squadra spaesata.

Suslov 5

Schierato a centrocampo, combina poco. Tanto fumoso, si smarrisce tra tante incertezze.

Doig 5

Altra prova deludente. Non spinge, non copre in difesa. Molto distante dal livello che potrebbe esprimere, non convince mai.

Bonazzoli 5

La consueta generosità, ma anche tanta confusione. Di palloni ne prende pochi. Fuori dopo un tempo in cui non si vede, anche perché il Verona non lo cerca.

Djuric 6

Incrocio tutto fisico con Dragusin, che il gol lo fa (ma non era lui a doverlo marcare in quel momento). A lui lo toglie Martinez con un pronto riflesso. Non si arrende anche se va tutto male.

Ngonge 5,5

Entra bene, dando velocità e fantasia all’attacco gialloblù. Dopo si smorza.

Duda 5,5

Ingresso fiacco.

Faraoni 6

Si fa sentire sulla fascia destra.

Cruz 5,5

La volontà c’è, il resto di meno.

Saponara ng

Baroni 5

Cambia, ma non troppo. Il Verona continua a non funzionare. Manca sempre il coraggio ed è un grosso guaio. Rigira moduli e uomini. L’Hellas è senza identità e così va giù. Nelle prossime ore le scelte sull’eventuale cambio in panchina.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.