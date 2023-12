Le pagelle: Henry bomber al posto giusto, Montipò decisivo

Duda e Folorunsho in difficoltà. Coppola attento, Serdar scelta che non funziona

Seconda di fila da titolare, non ha la possibilità di salire e spingere, resta indietro e in difesa mostra diverse incertezze.

Combattivo ma impreciso, è in difficoltà sugli assalti delle punte della Lazio. Si arrangia come può.

Corre lungo la mediana e cerca di spingersi anche in avanti, ma con molta confusione. No

Va nei tre a supporto di Djuric e ha il compito di agire in marcatura su Rovella. La mossa non funziona: esce dopo un tempo.

Non entra in partita, per un tempo si eclissa. Nella ripresa è più vivace ed è prontissimo nel mettere in mezzo il pallone che Henry manda in porta.