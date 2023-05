Le pagelle, il Verona non funziona: quasi tutti ko

Ngonge non gira, Verdi bloccato. Montipò evita altri gol, Lazovic ci prova. Coppola sbaglia su Vlasic

Matteo Fontana Coordinatore di redazione

Montipò 6,5

Il tiro di Vlasic è imprendibile. Poi evita il crollo anticipato salvando su Singo, Seck e Pellegri. Non basta per non perdere, ma le responsabilità non sono sue.

Magnani ng

Gioca 23’, poi deve uscire per infortunio.

Hien 6

Unico a reggere dietro, sia pure sia sempre stato messo sotto pressione dall’accortezza del gioco offensivo del Torino. Una sola Incertezza su Ricci, che manca il 2-0.

Dawidowicz 5,5

Incrocia Karamoh, che lo punta e va via in velocità. Lo controlla con difficoltà.

Faraoni 5

Si accartoccia in difesa e fa molta fatica. Sale poco e senza mai lasciare un segno.

Tameze 5

Cerca di suonare la carica, ma le note gli escono tutte stonate. Prova opaca, deludente, anonima.

Abildgaard 5

Prova a tenere botta in mezzo, la cosa non gli riesce. Si butta in ogni contrasto,

Lazovic 6

Unico a dare un minimo di vivacità alla deprimente manovra dell’Hellas. Va vicino al gol , fa tutto quello che può.

Verdi 5

Resta bloccato, non tenta nemmeno una giocata. Fuori dopo un tempo.

Ngonge 5

Non gira. Non scatta, gioca senza idee. La scelta di schierarlo dall’inizio non convince e toglie equilibrio alla squadra.

Djuric 5

Gli tocca scendere in difesa per aiutare un Verona che è messo in scatola dal Torino. In avanti di palloni ne becca proprio pochi.

Coppola 5

Entra al posto di Magnani, concede a Vlasic lo spazio di troppo che gli consente di piazzare in porta il tiro dell’1-0 per il Torino.

Cabal 6

Dà maggiore attenzione dietro, tenta il tiro da fuori.

Duda ng

Pochi minuti in avvio di secondo tempo, dopo è out.

Braaf 5

Ha l’improvvisa chance per il pareggio: calcia alto.

Zaffaroni 5

Stavolta resta pressoché sempre in panchina, con Bocchetti che dà indicazioni per tutta la gara. Non sono quelle giuste, viene da dire, dato che il Verona, nella partita che può determinare una stagione, non ha coraggio né un senso logico.