Le pagelle: in avanti Verdi e basta. Gaich, dove sei? Coppola frena Petagna

Tameze e Duda reggono il gioco a centrocampo. Dawidowicz traballa, Doig si smorza subito

Matteo Fontana

Montipò 6

Attento su due tentativi di Ciurria, nulla può sull’inserimento di Sensi che firma l’1-1, come sulla rete di Caprari cancellata dalla Var. Pessina alza di poco, davanti a lui, la palla del sorpasso.

Dawidowicz 5,5

L’incrocio è con Caprari, uno dei grandi ex gialloblù di giornata. Non dà mai l’impressione di essere sicuro, dal suo lato il Verona traballa.

Magnani 5,5

Va in marcatura Petagna per un duello tra pesi massimi. Spesso gli permette di girarsi troppo spesso e viene spostato su Ciurria. Frenato da un fastidio muscolare, esce.

Coppola 6

Per scelta tattica, è lui a prendere in consegna Petagna dopo Magnani. Lo controlla mettendoci i muscoli, viene ammonito, si prende qualche rischio. Determinante una sua chiusura a ribattere un tiro sempre di Petagna

Faraoni 5,5

Si muove molto in copertura, contenendo Carlos Augusto, e poco in fase di spinta. Appena sale, incide, dando il via all’azione del gol di Verdi. Preso in mezzo sulla rete del pareggio.

Tameze 6

La consueta presenza che unisce temperamento e solidità. In un Verona che non riesce a seguire la bussola, tuttavia, il suo apporto è sostanzioso, per quanto non possa cambiare il senso degli eventi.

Duda 6

Dà disciplina centrocampo, cerca anche di salire per andare al tiro. Finché il Verona si propone il suo impatto è consistente, poi va in calo.

Lazovic 5,5

Torna nella zona che gli più gli è abituale, la fascia sinistra, ma non si innesca. Con l’ingresso di Doig riprende posto sulla trequarti, ma non aggiunge granché.

Kallon 5,5

Prova a metterci vivacità, ma riesce a far poco. Gli manca l’ultimo passaggio, lo scatto in più. Generoso, però non è efficace. Sostituito dopo un tempo.

Verdi 6,5

Parte a sorpresa dall’inizio. Non era titolare dal 13 novembre, dalla gara persa con lo Spezia, in cui segnò. E il gol lo fa anche stavolta, dando il vantaggio all’Hellas con una giocata di qualità. Le (in realtà, poche) cose buone del Verona in avanti son sue.

Gaich 5

Controllato senza fatica dalla difesa del Monza, di testa si vede poco, di piede ancora meno. Ha l’occasione del raddoppio appena dopo il gol di Verdi, ma calcia fiaccamente.

Doig 5,5

Ruggisce subito, poi si ferma, smorzandosi presto.

Cabal 6

Concentrato, si fa notare per alcuni interventi puntuali.

Depaoli 5,5

Non aumenta l’urto sulla fascia destra.

Djuric 5,5

Entra per dare peso in attacco. La condizione non può che essere ridotta. Prende qualche pallone alto e niente più.

Veloso ng

Zaffaroni 5,5

La squadra ha speso molto per recuperare in classifica, il nuovo allungo dello Spezia, inevitabilmente, si è fatto sentire. Al netto delle assenze, non convincono le scelte iniziali, rivisitate tra un tempo e l’altro. Per salvarsi (sarebbe, va ribadito, sempre un miracolo) occorre maggior forza, con i tanti limiti che rimangono e che resteranno.