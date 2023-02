Le pagelle: Lasagna, gol divorato. Hien e Dawidowicz, che sbagli dietro

Doig non spinge, Faraoni ancora meno. Tameze e Duda reggono, da Lazovic le cose migliori

Matteo Fontana

Montipò 5,5

Paradosso: prende due gol sugli unici tiri indirizzati verso la sua porta e in entrambi i casi non può rimediare. Sul terzo, però, viene sorpreso da una punizione calciata da metà campo. La partita era alla fine, ma il peso della sconfitta si è aggravato.

Magnani 6

Dei tre della linea difensiva è quello che contiene con maggiore attenzione nei primi 45’, ma viene sostituito e non si è capito perché.

Hien 5

Nell’incrocio con Cabral fa fatica. Se lo perde sul gol del 2-0, soffre la fisicità dell’attaccante della Fiorentina, spesso è incerto. Serata negativa.

Dawidowicz 4,5

Va in marcatura su Ikoné e le difficoltà per lui sono immediate. Viene superato sullo scatto nell’azione del vantaggio della Fiorentina, “balla” spesso. Meglio quando va dall’altro, ma la partita è già scappata.

Faraoni 5

Mancava dall’inizio dalla partita col Monza, quasi quattro mesi fa. Il passo non è arrembante, è chiaro che non è al meglio della condizione.

Tameze 6

Cerca di impostare, ma di spazi ce ne sono pochi. Li cerca e li trova con caparbietà, non può inventare il gioco, ma perlomeno prova a mettere ordine.

Duda 6

In mezzo, con Tameze, dà nerbo a un Verona che si perde nei troppi errori commessi. Quando l’Hellas si scuote, lui c’è, per quanto non basti.

Doig 5

Non riesce a spingere come d’abitudine. Ammonito, si vede poco e viene sostituito all’intervallo. Non gira mai.

Ngonge 5,5

Inizia di corsa, poi la difesa della Fiorentina lo frena. Ha incantato con Lazio e Salernitana, nei successivi due turni gli hanno preso le misure.

Lazovic 6

Mette sulla testa di Lasagna il pallone che varrebbe l’1-1, l’esito è un errore. Dai suoi piedi escono sempre cose buone. Nel secondo tempo si sposta dalla trequarti a sinistra.

Lasagna 4

Torna titolare. Piazza un’accelerazione, calcia di molto alto. Ha un’occasione clamorosa, spedisce fuori: sarebbe stato il pari, invece niente, gol divorato. Sbaglio che pesa tantissimo, tanto più che nel giro di qualche minuto arriva il raddoppio della Fiorentina.

Cabal 6

Ingresso attento sul lato sinistro della difesa.

Braaf 5

Entra e ha subito un’occasione per accorciare, ma gli difetta la freddezza. Dopo svanisce.

Gaich 6

Prende un palo che avrebbe potuto accendere il finale.

Zaffaroni 5

Tante decisioni che lasciano dubbi: Faraoni non è parso del tutto pronto, Lasagna centravanti non convince e sbaglia. Dietro, Coppola ha dato buone indicazioni ed è rimasto fuori. Detto questo, l’“imbarcata” prima o dopo doveva arrivare. Testa subito allo Spezia.