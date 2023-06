Le pagelle: Montipò e Ngonge eroi della salvezza. È un grande Verona

Hien è un muro, Sulemana va in battaglia, Djuric lotta sempre.

Grande lottatore, ribatte nella fase più dure, quando lo Spezia assalta e ci vogliono i guerrieri come lui per rimandarlo indietro. Esce con i crampi. Big Jack è un monumento.

Il muro del Verona è lui. Prestazione da campione, da difensore di livello internazionale. Manda talmente nel pallone Nzola da non fargli vedere palla. Colossale, condottiero.

Non sbaglia niente, entra nell’azione del primo gol. Gioca con coraggio, mai un passo indietro, mai un momento di indugio. Interprete dello spirito Hellas.

Firma il gol del vantaggio, trascina la squadra spingendo sulla fascia. Poi, l’istinto lo porta a colpire di mano per togliere il gol allo Spezia: espulso, rigore. Montipò para. Comunque bandiera.

Va in battaglia e nessuno lo ricaccia giù. Gioca con la concentrazione di un veterano. Accumula chilometri ed è sempre lucido, fino al 7’ di recupero.

Tiene la posizione coprendo tutti i varchi, occupa gli spazi ed è sempre intelligente in qualsiasi istante. Questa, probabilmente, è stata la sua ultima gara con l’Hellas. E lo fa da leader.

Presto ammonito, è bravo a gestire il cartellino, a non forzare, a non prendere rischi. Non facile, muovendosi da “quinto”. Sempre attento.