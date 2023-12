Le pagelle: Ngonge da pandemonio, Henry manda in orbita il Verona

I gol gli “tocca” prenderli, perché non può porre rimedio: gli calciano in porta infilando conclusioni imprendibili. Attento su Samardzic e Pereyra.

Si rende più insistente di minuto in minuto. Sulla destra è costante. Sale a ripetizione, portando nella metà campo d’attacco dell’Hellas palloni in abbondanza.

Mantiene alto il livello di concentrazione, non commette sbagli di rilievo. Cerca anche di costruire in uscita, con qualche appoggio calibrato.

Gioca ancora da terzino sinistro, ma non si limita a stazionare sulla fascia. Si lancia in avanti, spinge, dà supporto al centrocampo. Ha peso, potenza e qualità.

Perde Kabasele sul gol che porta avanti l’Udinese. Errore grave, distrazione da matita blu. Non riesce a farsi sentire in fase di contrasto, sbaglia quando si porta in attacco.