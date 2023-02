Le pagelle: Tameze senza paura, Gaich e Ngonge non vanno

Montipò, parate okay. Hien in difficoltà, Duda poco ispirato. Tanta fatica per Depaoli

Matteo Fontana

Montipò 6,5

Nel primo tempo ferma la Roma con due interventi di grande prontezza, poi non può nulla sul diagonale di Solbakken. Riflesso di rilievo su Belotti nel finale di partita.

Magnani 6

Concede poco a El Shaarawy, non si fa saltare. Gioca mettendoci il fisico. Qualche sbavatura, ma è attento.

Hien 5,5

Tampona su Abraham finché l’attaccante giallorosso non esce infortunato. Dopo blocca Belotti, ma va in difficoltà e viene ammonito: sostituito per evitare ulteriori rischi.

Dawidowicz 6

Non sarà bello da vedere sul piano tecnico, ma è efficace. Dalla sua parte il Verona regge, Solbakken lo sorprende ma i meriti sono soprattutto del norvegese.

Depaoli 5

Tanta fatica su Spinazzola, che gli scappa via da tutte le parti. Il passo è diverso. Non spinge mai.

Tameze 6,5

Dai suoi piedi escono le cose migliori dell’Hellas. Dà ordine e senso al gioco gialloblù, non si fa intimorire dalla pressione che la Roma gli mette addosso.

Duda 5,5

Il dinamismo del centrocampo di Mourinho gli toglie lo spazio e il tempo necessari per ragionare. Poco ispirato: prestazione fiacca.

Doig 5,5

Per 45’ non prende mai l’iniziativa e concede metri a Karsdorp. Migliora nella ripresa, però non è il solito uragano. Brava la Roma a stopparlo, certo, ma stavolta gli è difettata l’iniziativa.

Ngonge 5

Serata opaca. Giusto dei rari tentativi di farsi notare, l’abbozzo dell’attacco alla profondità che si esaurisce presto. Controllato senza patemi dalla difesa romanista.

Lazovic 6

L’unico nel Verona in grado di essere efficace in avanti. Si fa valere col dribbling, con la tecnica, con la qualità. La sua sostituzione induce ad aggrottare la fronte.

Gaich 5

Il duello con Smalling mette in risalto il chiaro margine a favore del difensore della Roma. Il Tanque dell’Hellas si impanata e di palloni ne prende pochi.

Coppola 6

Governa dietro con la necessaria concentrazione.

Braaf 5,5

Non aggiunge granché.

Lasagna 5,5

Entra e non incide.

Kallon e Abildgaard ng

Zaffaroni 5,5

Il Verona non azzarda, rimane a coprire e il gol della Roma è un verdetto che l’Hellas non può evitare. Molto attendismo, il rilancio nel secondo tempo, con tanta, troppa fretta, non basta.