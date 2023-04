Cremonese-Verona, le pagelle: Verdi, gol e classe. Montipò salva. Depaoli, errore grave

Salva il Verona dalla sconfitta con due parate decisive: su Ciofani, con la Cremonese in vantaggio, e su Dessers nel finale. Senza i suoi interventi l’Hellas avrebbe perso.

Errore gravissimo, il suo: sbaglia il disimpegno e Okereke va all’incasso segnando l’1-0. Non reagisce allo sbaglio. Esce per un infortunio.

Un rimbalzo storto e Okereke lo scavalca: gli gira male. Tenta il gran gol con una botta da fuori e ci va vicino. Serve l’assist per la rete di Verdi: passaggio di pregio.

Sempre generoso, si muove sulla sinistra. Su di lui il gesto di Quagliata che porta all’espulsione del giocatore della Cremonese, l’episodio che risolleva il Verona, che fin lì non si era visto.

Si smarrisce presto. Mai un’iniziativa che lascia il segno, non incide. Fuori nel secondo tempo.

Andamento lento nel primo tempo: non è da lui. Non fa meglio in avvio di ripresa. Davvero troppo poco.