L’impresa di Zaffaroni l’equilibratore

Non aveva nulla da perdere, Zaf. Questo gli ha permesso di affrontare le cose con una certa serenità. Ha avuto molto da dare, invece. La sua presenza è stata fondamentale per calmare il mare in tempesta ‘nel quale il gruppo stava affondando, per trasformare la frustrazione in rabbia e la rabbia in prestazioni finalmente degne, per lo meno nel mini campionato dei club destinati a soffrire fino alla fine per sopravvivere.