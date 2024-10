Pagelle, Bradaric, che errori. Tengstedt e Mosquera non vanno

Montipò sorpreso, Suslov si vede poco. Faraoni entra e sbaglia

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 21 ottobre 2024 (modifica il 21 ottobre 2024 | 23:54)

Montipò 5

Il tiro al volo di Mota lo sorprende. Sugli altri gol del Monza viene beffato. In generale, in questo momento non dà sicurezza.

Tchatchoua 5,5

Spinge con forza sulla sua corsia, ma lo fa senza continuità. Finisce per smarrirsi.

Ghilardi 5,5

Seconda presenza consecutiva da titolare. Va vicino al gol di testa per due volte, trovando sempre la risposta di Turati. Djuric, però, domina.

Magnani 5,5

Fin dall’inizio il Monza attacca dal suo lato. La concentrazione va e viene, non riesce a dare solidità dietro.

Bradaric 4

Molto incerto su Mota nell’occasione del gol. Gli concede spazio per la botta in diagonale, l’incertezza è chiara. Come evidente è lo sbaglio sul raddoppio, sempre di Mota. Svarioni gravi.

Belahyane 5,5

Fatica a prendere ritmo. Alcuni sprazzi pregevoli, ma stavolta non si fa sentire.

Duda 5,5

Con il Verona che non ragiona, cerca di dare mordente alla manovra, cosa che gli riesce soltanto a sprazzi.

Suslov 5

Al rientro, parte sulla destra ma spesso si sposta sull’altra fascia, invertendosi con Lazovic. Un salvataggio, qualche eccesso di nervosismo. Si vede poco.

Tengstedt 5

Va via a fari spenti, poi si accende con una giocata da campione con cui sfiora il gol. Ma è l’unica vampata di una partita in anonimato.

Lazovic 5,5

Per un tempo è in ombra, in avvio di ripresa ha un’occasione che trova Turati pronto a respingere. Non è efficace.

Mosquera 5

Chiamato a battagliare in avanti, ci prova in tutte le maniere. Non è sufficiente per incidere.

Serdar 6

Dà vigore alla squadra, ma la partita poi scappa via.

Kastanos 6

Ingresso vivace prima dei disastri della difesa.

Sarr ng

Livramento ng

Faraoni 5

Entra e sbaglia sulla terza rete del Monza.

Zanetti 5

Atteggiamento che non convince, quello del Verona, in partenza. La reazione c’è, le occasioni per pareggiare pure, ma l’Hellas non è bilanciato e finisce per farsi infilare con facilità dal Monza, incappando in errori colossali. I gol subiti sono 15 in otto partite: serve rimediare.