Pagelle, che bravo Terracciano, Ngonge si smarrisce, Faraoni bloccato

Suslov subito pimpante. Hongla incerto, Bonazzoli non si vede

Prende il gol di Koopmeiners, dopo non deve compiere interventi prodigiosi.

Tiene il comando della difesa e, subita la pressione iniziale, non si perde.

Non riesce a dirigere il gioco. La solidità tattica dell’Atalanta gli toglie riferimenti per impostare, ma appare sempre incerto.

Parte in mezzo, dopo si alza sulla linea dei trequartisti per tornare, di seguito, a centrocampo. Si fa sentire.

Gioca ancora a sinistra e lo fa proponendosi con coraggio, spingendo sempre. Bravo e continuo, spicca per personalità.

Abbozza qualche scatto, ma non è abbastanza. Non riesce a prendere velocità e si smarrisce.

Si incaglia presto, a supporto della punta non incide. Meglio quando va sulla mediana.

Seconda partita da titolare, dopo quella col Bologna. Poco servito, non si vede.

Subito pimpante, un suo tiro è l’unica, autentica occasione per l’Hellas.

Il Verona fa il “compitino”, come col Milan: pulito, ordinato, ma non deve diventare un copione, visto che poi arriva la sconfitta. Ci vuole, soprattutto una produzione in attacco che manca.