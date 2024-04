Pagelle, Coppola gol magico. Roccia Magnani, Suslov cambia marcia

Non ma vai in apprensione, tiene il timone della difesa con maturità e determinazione. Supporta Coppola, dà compattezza al reparto. Roccia.

Rimpiazza Dawidowicz, fermato da un problema muscolare. Diverse incertezze in avvio, con Lucca che lo angustia, poi prende confidenza, fa un salvataggio decisivo e poi sale alto per segnare il gol che manda in orbita il Verona.

Confermato titolare. Non riesce a dare ordine al gioco. Prende pochi palloni e ne distribuisce in maniera convincente di meno.

Al rientro dalla squalifica. Ammonito presto, non trova la necessaria lucidità, ma tampona per quanto può.

Seconda presenza dal primo minuto. Scatta poco, non prende ritmo. Prestazione che non lascia segno.

Cerca di far valere il fisico, però non prende metri. Nello slancio finale dell’Hellas aumenta il peso offensivo, colpisce una traversa e carica la squadra.

Non accelera. Aiuta in fase difensiva, ma non cambia passo in avanti. Dà tutto, ma non basta.