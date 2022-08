Pagelle, Coppola senza paura. Henry bomber, Faraoni spirito Hellas

Gunter in difficoltà, Lazovic si rialza. Tameze, manca il gol. Ilic c'è, Montipò rischia e para

Matteo Fontana

MONTIPÒ 6,5

Rischia grosso in uscita, resta sempre alto e gli va bene sul gol annullato ad Orsolini. Poi, però, è decisivo con interventi che spingono via il Bologna.

COPPOLA 6,5

Gioca con testa e gambe, fa valere la stazza e non si intimidisce mai. Sempre un passo avanti, mai uno indietro. Il ragazzo c'è, e chi l'ha seguito nella scorsa stagione non è stupito.

GUNTER 5

Patisce gli attacchi del Bologna. In costante difficoltà, sorpreso da Arnautovic sul gol rossoblù. Altri pasticci. Dovrebbe dare ordine dietro, non ci riesce.

RETSOS 5,5

Gli gira a lungo la testa, in confusione quando gli avversari lo puntano e scappano. Si rimette in equilibrio nella ripresa: utile in copertura, ma con tanti brividi.

FARAONI 6

Gioca, di fatto, 50' e oltre con una caviglia ammaccata. Dalla sua parte, tuttavia, non passa nessuno. Certo, non può spingere, ma che cuore: vero spirito Hellas.

TAMEZE 6

Tante belle cose, peccato che "cicchi" da breve distanza l'occasione che permetterebbe al Verona di guadagnarsi il vantaggio. Resta, evidentemente, indispensabile.

HONGLA 6

Parte piano, dopo cresce. Si sente e si vede, imbuca pure qualche pallone invitante. Una vita da mediano, la risposta è giusta.

ILIC 6,5

Il talento esce col passare dei minuti. Dirige la squadra, supera un inizio insicuro, corre e imposta. Skorupski fa una parata sontuosa e gli toglie il 2-1 su una botta mancina che viaggia alla velocità del tuono. C'è , eccome.

LAZOVIC 6

Fino al gol di Henry, che arriva su un suo delizioso assist, è l'ombra del giocatore conosciuto in tre anni all'Hellas. Kasius lo travolge, non ci capisce niente. Dopo, la risalita è da rimarcare: gioca da senatore, qual è.

LASAGNA 5,5

Una volta sul sinistro, il suo piede. L'altra sul destro, con la gara allo sprint: in entrambi i casi, la conclusione è sballata. E dispiace lo spreco, a fronte di una prestazione generosa.

HENRY 7

Due partite, due gol. Cosa si chiede a un attaccante? Di segnare, già. Lui lo fa. La traversa e una questione di millimetri gli toglie una rete sollecita. Lottatore vero.

TERRACCIANO 6

Alla seconda presenza in Serie A, in un ruolo che sta apprendendo, quello di laterale di fascia, non trema, anzi.

VELOSO ng

DJURIC ng

CIOFFI 6,5

Il coraggio che si era visto poco (eufemismo) col Napoli c'è in abbondanza a Bologna. Squadra aggressiva, che gioca uomo su uomo. Dentro Coppola, e poi Terracciano, giovani gialloblù che convincono. Accetta la sfida a campo aperto. Il Verona è tenace, non molla. Poteva vincere, ma il punto pesa come un macigno.