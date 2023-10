Pagelle, Dawidowicz muro e beffa. Terracciano protagonista. In mezzo è dura

Incrocio difficile con Kean, che va da ogni lato. Gli dice peggio con Milik, che sale alto a colpire di testa, spedendo sul palo il pallone che Cambiaso manda poi in porta.

Ha il compito di dirigere dietro. È un muro, un gigante. Non ha fortuna, però, sull’ultima palla, che non riesce a cacciare lontano, dopo il palo di Milik. Cambiaso beffa il Verona.

Schierato sulla linea difensiva, non viene mai scavalcato. Grande prova di maturità di fronte a Vlahovic, cui toglie ogni metro. Adattato al ruolo, gioca da protagonista.

La condizione sale. Si mette dietro e respinge ogni rischio. Per un intervento su di lui, una manata in faccia, viene annullato un gol a Kean. Salva sulla linea su Chiesa.

Mostra attenzione in difesa, proprio in quella fase che gli è troppo spesso mancata.

Funziona l’intesa con Bonazzoli. Duello intenso con Gatti. Lottatore per definizione, si batte ovunque.

Dà velocità e tecnica, tenta di far salire la squadra palla al piede.

Per questione di secondi vede sfuggire un pareggio fatto di compattezza ed equilibrio. Il Verona non poteva certo andare all’assalto, ha giocato con i mezzi che ha, con tutt’altro piglio rispetto a quanto visto per larghi tratti della gara col Napoli. La bisaccia dei punti si svuota all'ultima curva.