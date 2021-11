Pagelle, Dawidowicz, palo e difesa. Veloso e Ilic non girano

Simeone lotta ma manca una grande occasione. Faraoni e Lazovic poco ispirati. Caprari si accende nel finale

Matteo Fontana

MONTIPÒ 6

Non si distrae. L’attacco del Cagliari ci prova nel primo tempo, poi sempre di meno. Controlla con tranquillità.

DAWIDOWICZ 6,5

Ordinato in difesa, sempre puntuale in copertura, si fa sentire davanti, salendo per colpire di testa: su un suo tentativo di rimbalzo il Verona prende il palo.

GUNTER 6

Con la Sampdoria aveva riposato, restando in panchina. Prende un’ammonizione dopo essere stato superato in velocità. Prima e dopo governa la difesa senza patemi.

CECCHERINI 5,5

Poco brillante, quando lo attaccano non mostra piena sicurezza. Esce dopo un tempo.

FARAONI 5,5

Non è in un periodo di grande forma. Si vede poco, anche se dopo serve a Simeone la palla per l’occasione più limpida per i gialloblù.

ILIC 5,5

Seconda partita da titolare consecutiva. Non è preciso nel giro palla, e per lui è insolito.

VELOSO 5,5

Torna dall’inizio. Regia appannata, non riesce a districarsi nel groviglio che c

LAZOVIC 5,5

Mai in azione, non cambia passo. Recupera qualche spazio in più e spinge maggiormente, ma non a sufficienza.

BARAK 6

Non riesce a entrare nel vivo del gioco, va meglio nella ripresa. Scaglia un tiro potente che Radunovic devia.

CAPRARI 6

Parte con alcuni buoni scatti, dopo viene stretto dalla difesa del Cagliari, che lo blocca sistematicamente. Viene fuori nella fase finale e la sua imprevedibilità accende l’Hellas.

SIMEONE 5,5

Gara dell’ex che gioca con grande temperamento e spirito di lotta, come, d’altronde, fa sempre. Il gol gli si impiglia davanti a Radunovic: errore che pesa.

CASALE 6

Qualche incertezza, ma rimedia sempre e tiene con solidità.

LASAGNA 6

Dentro nel finale, tenta di colpire.

BESSA ng

TAMEZE ng

TUDOR 6

La squadra ha speso molto e non appare lucida. Tuttavia meriterebbe la vittoria, che sfugge nonostante il buon numero di occasioni create. I punti sono 20, da qui si riparte.